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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Обвиняемый в получении взятки Эмиль Жамгырчиев собрался в депутаты

Экс-замглавы Финпола (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями упразднена по решению властей. — Прим. 24.kg) Эмиль Жамгырчиев намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он идет по списку партийного объединения «Альянс».

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. Судебное разбирательство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210530/
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