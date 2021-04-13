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Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова оправдали

В Первомайском районном суде Бишкека закончили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Ранее прокуроры отказались от поддержания обвинения.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов оправданы за отсутствием состава преступления.

Такое решение, выйдя из совещательной комнаты, приняла судья Айнура Сатарова.

Кроме того, суд постановил отменить меру пресечения в виде домашнего ареста после вступления в силу приговора.

Суд удовлетворил право на реабилитацию обоих обвиняемых.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189953/
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