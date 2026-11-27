В Бишкеке 27 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +7 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Босого), 12-й микрорайон, дома 35, 37, 38, 39, 40, 159, отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева;

13.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, переулок Минбулакский, село Виноградное (улицы Школьная, Токтогула);

13.00-17.00 — отрезки улицы Белорусской, переулка Койташского, 8-й микрорайон, дома 45, 46/2, 47, 81, 83, село Лебединовка, жилмассивы «Кырман», «50 га»;

9.00-14.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Торт-Гуль, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Волоколамская, Абаданова, 10-я, 11-я улицы), села Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Бир-Булак (улица Бейшембаева);

9.00-17.00 — отрезки улицы Линейной, бульвара Эркиндик, отрезки улиц Зеленой, Пушкина, села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Луговая, Полевая), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Садовая, Мичурина, переулок Садовый);

9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Фрунзе, переулок Советский);

9.00-17.30 — село Маевка (жилмассив «12 га»);

11.00-14.00 — село Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Садовая, Парковая, Школьная);

15.00-17.00 — села Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе, детский сад), Байтик (улицы Тынчтык, Проектируемая, Новостройка);

9.00-12.00 — село Байтик (улицы Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, переулок Молодежный, улицы Сейтека, Джантошева, Береговая);

9.00-13.00 — село Виноградное (улицы Ленина, Молодежная);

12.00-15.00 — село Байтик (улицы Дружбы, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, Новостройка).

У кого намечается той

Ырысбек Атажанов

Родился 27 ноября 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Черная пятница

Термин «черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Существуют две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячную прибыль.

День отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927-го в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин, внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Была ректором Кыргызской государственной медицинской академии с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под руководством Валентины Исабаевой защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001-го.

Родился художник-иллюстратор Бекбосун Жайчыбеков

Родился 27 ноября 1948 года в селе Корумду Иссык-Кульской области.

Работал в различных издательствах: «Мектеп», «Кыргызстан», «Адабият», «Шам» и «Кут аалам», занимая должности старшего художественного редактора и главного художника.

Художник стал известен как один из ведущих иллюстраторов детских книг. Сотрудничал с издательствами Туркменистана, Беларуси, Казахстана, США и Швейцарии.

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Бекбосун Жайчыбеков — один из авторов государственного флага Кыргызстана.

Становился призером, участвуя в республиканских и международных конкурсах и выставках книг. За вклад в иллюстрирование учебной и детской литературы удостоен званий «Отличник образования КР», «Заслуженный деятель культуры КР», «Народный художник КР», почетный гражданин Бишкека, награжден медалью «Данк».

Выступал против изменения государственного флага страны.

Умер 6 сентября 2024-го.

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