В Верховном суде в тестовом режиме провели онлайн-прием гражданина, обратившегося из города Оша. Об этом сообщили в ведомстве.

Инициатива по внедрению дистанционного формата приема граждан направлена на повышение доступности правосудия и создание дополнительных условий для рассмотрения обращений граждан.

Теперь граждане, которые по различным причинам не имеют возможности лично приехать в Бишкек, смогут обратиться к руководству всей судебной системы посредством онлайн-связи.

Новый формат позволит гражданам существенно экономить время и средства, избавив их от необходимости совершать поездки в столицу. При этом личный прием граждан в Верховном суде будет продолжен.

В ходе первого онлайн-приема жительница Оша обратилась к председателю ВС с жалобой на длительное рассмотрение дела. По словам заявителя, дело на протяжении продолжительного времени не находит своего разрешения.

Выслушав обращение, Медербек Сатыев потребовал незамедлительно провести служебную проверку для выяснения причин затягивания сроков рассмотрения дела. В случае выявления нарушений дать соответствующую правовую оценку действиям ответственных лиц.

Медербек Сатыев сообщил, что в дальнейшем каждый четверг будет определен днем онлайн-приема граждан. В этот день к онлайн-связи будут подключаться руководство Верховного суда, председатели областных судов, Бишкекского городского суда, а также районных судов города Бишкека. Это позволит гражданам напрямую обращаться к руководству соответствующих судов, получать разъяснения и оперативно поднимать вопросы, связанные с рассмотрением их дел.