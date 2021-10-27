Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала Равшана Джеенбекова и Нурлана Ражабалиева

ЦИК зарегистрировала экс-депутата Равшана Джеенбекова в качестве кандидата на выборах в парламент.

Отметим, он баллотируется по Ленинскому избирательному округу № 26. На заседании пояснили, что обвинительного приговора суда в отношении Джеенбекова нет. Он проходит фигурантом по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и имеет право участвовать в выборах.

Кроме того, удостоверение кандидата получил и бывший сотрудник таможни Нурлан Ражабалиев. Он идет по Баткенскому избирательному округу № 2. Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021-го. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.

На заседании отметили: судимость погашена, препятствий для участия в гонке нет.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.