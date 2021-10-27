20:40
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала Равшана Джеенбекова и Нурлана Ражабалиева

ЦИК зарегистрировала экс-депутата Равшана Джеенбекова в качестве кандидата на выборах в парламент.

Отметим, он баллотируется по Ленинскому избирательному округу № 26. На заседании пояснили, что обвинительного приговора суда в отношении Джеенбекова нет. Он проходит фигурантом по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и имеет право участвовать в выборах.

Кроме того, удостоверение кандидата получил и бывший сотрудник таможни Нурлан Ражабалиев. Он идет по Баткенскому избирательному округу № 2. Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021-го. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.

На заседании отметили: судимость погашена, препятствий для участия в гонке нет.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211880/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Подкуп или поминки: разбирательства с обедом продолжаются
Выборы-2021. До финиша еще далеко, а количество жалоб растет
Выборы-2021. Нарушений в действиях брата Камчыбека Ташиева не нашли
Мэр Бишкека попросил депутатов БГК приостановить работу на время агитации
Выборы-2021. 329 кандидатов-одномандатников зарегистрировала ЦИК
Выборы-2021. В городе Ош пожаловались на директора школы: угрожает учителям
Выборы-2021. Дамирбек Асылбек уулу отказался участвовать в гонке
Выборы-2021. От партий баллотируются 250 женщин
Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости
Выборы-2021. Проведение поминок кандидатом — не агитация и не подкуп
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
В&nbsp;Таджикистане отреагировали на&nbsp;слова Садыра Жапарова о&nbsp;Мургабе В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
20:24
Учитель из Кыргызстана стала призером международного конкурса в Минске Учитель из Кыргызстана стала призером международного ко...
20:11
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала Равшана Джеенбекова и Нурлана Ражабалиева
20:04
На улице Океева в Балыкчи при ремонте дороги не предусмотрели места для парковки
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:49
На улице Киевской в Бишкеке появились приствольные круги у деревьев