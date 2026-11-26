Сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей на чемпионате мира по грэпплингу, который прошел в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

Золотую медаль завоевала Саида Сабырова, выступавшая среди девушек до 15 лет в весовой категории до 44 килограммов.

Серебряные награды выиграли Кенчгуль Жээнбекова (U 15 до 40 кг) и Назим Махмедов (взрослые до 58 кг).

Три бронзы у молодежной сборной Кыргызстана U 20 — Абдусомада Тынчтыкбекова, Зунура Селима и Султана Русланбекова.