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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Карамушкиной

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

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Адвокат Александр Типеров сообщил 24.kg, что прокуроры зачитали обвинительный акт в отношении депутата парламента Ирины Карамушкиной.

«Все обвинительные акты однотипные. Не выделены роль и участие каждого обвиняемого, все составлено одинаково. Ирине Карамушкиной предъявлено обвинение в покушении на организацию насильственного захвата власти, а также в захвате заложников. Конечно, все это ложь. Наоборот, Ирина Карамушкина предотвратила избиение спецназовцев и помогала их освобождать», — сказал он.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156113/
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