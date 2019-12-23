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Общество

Верховный суд прекратил дело Каната Исаева за отсутствием состава преступления

Верховный суд изменил приговор первой инстанции депутату парламента Канатбеку Исаеву. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

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Уточняется, что суд прекратил уголовное разбирательство по делу за отсутствием состава преступления.

«Приговор Первомайского райсуда от 4 января 2018 года в отношении Каната Исаева, Болота Имамадиева, Мирлана Эсенбекова по эпизодам выделения земельного участка, создания МП «ТИГ», ЗАО «ТЦТ», переноса магазина «Яшар» и по эпизоду переноса и строительства новой автостанции отменен», — сообщили в суде.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда производство по уголовному делу в отношении Канатбека Исаева прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

из решения Верховного суда КР

Напомним, Канатбек Исаев обвинялся в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании. Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности.
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