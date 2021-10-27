Выборы-2021. Равшана Джеенбекова оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому Равшану Джеенбекову. Защитник объяснил просьбу тем, что его подзащитный баллотируется в депутаты парламента.

Кроме того, адвокат сообщил суду, что Равшан Джеенбеков нуждается в лечении за границей.

Судья Азирет Медеров зачитал постановление, согласно которому мера пресечения Равшану Джеенбекову продлена до 27 декабря. Председательствующий заявил, что суду не были представлены доказательства, которые могли бы служить обстоятельствами для изменения меры пресечения обвиняемому.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.