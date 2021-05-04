Верховный суд отменил приговоры по делу советника президента Равшана Сабирова

Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-министра социального развития, ныне советника президента Садыра Жапарова Равшана Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что ходатайство в суд о направлении дела на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам подал адвокат Сабирова.

«Постановление Верховного суда от 23 мая 2013 года и приговор Бишкекского городского суда от 7 марта 2013 года в отношении Равшана Сабирова были отменены. Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», — сообщили в Верховном суде.

Равшан Сабиров был задержан 5 июля 2012 года по показаниям своего помощника Тахира Мирзахмедова. Ему были предъявлены обвинения в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.

В 2013-м Равшан Сабиров был осужден Бишкекским городским судом. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В 2014-м освобожден.