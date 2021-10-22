Выборы-2021. Женский вопрос по-прежнему актуален

21 партия сдала в ЦИК необходимый по закону пакет документов, включая залог в сумме 1 миллион сомов.

До 28 октября включительно избирательная комиссия должна завершить регистрацию списков кандидатов партий и одномандатников.

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Гонка традиционно начинается со скандала. Открыла топ предвыборных разборок партия «Азаттык». Гражданский активист Анарбек Катаганов обвинил руководство политорганизации в махинациях со списком претендентов на мандаты и потребовал снять партию с гонки. ЦИК пока решение не приняла.

Эксперты отмечают: это только начало. Настоящие списочные войны развернутся после подведения итогов.

Обещания и снова обещания

Лидеры политобъединений клянутся, что не обидят тех, кто занял позиции в списках согласно квоте. Тем более что введено преференциальное голосование — избиратели решают, кого они хотят видеть в парламенте. Тасовать списки себе в угоду лидер партии и ее спонсоры не смогут.

В ЦИК тоже уверяют: женщины, представители нацменьшинств, молодежь и люди с инвалидностью в Жогорку Кенеш попадут обязательно.

К распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу допустят политические партии, преодолевшие общереспубликанский избирательный порог 5 процентов и региональный — 0,5 процента.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров пояснил, что сначала будут распределять места между партийными кандидатками, набравшими наибольшее число голосов из расчета, что в ЖК должно быть не менее 30 процентов представительниц прекрасного пола.

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Если женщины из списка той или иной выигравшей партии не получили поддержки на выборах, оставшиеся мандаты по женской квоте распределяются в очередности, соответствующей порядку их размещения в списке.

Затем 70 процентов от общего числа мандатов распределяются между получившими наибольшее количество голосов избирателей. При этом позиции в списках перемещаются в нисходящей последовательности в зависимости от количества набранных каждым кандидатом голосов.

«В случае равенства набранных голосов между кандидатами из списка одной партии последовательность позиций определяется в соответствии с порядком размещения претендентов на мандаты. Партии может быть предоставлено не более 27 мандатов», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Прогнозы оптимистичны, но кто поручится, что женщин или молодых политиков не заставят в добровольно-принудительном порядке отказаться от депутатского значка?

Тем более что прецеденты ранее были. На выборах в 2015 году и не так давно — на повторных в кенеши Бишкека, Оша и Токмака в июле этого года. Тогда из списка политических партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» изгнали женщин. В первой мандатов лишили 38, во второй — 31 кандидатку.

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Правозащитники забили тревогу. Несмотря на их возмущение, Ошская ТИК поддержала решения политорганизаций. Пришлось вмешаться ЦИК. Территориальная комиссия была расформирована, ее постановления отменены, а изгнанные восстановлены.

Сторонники преференциального голосования считают, что этот скандал произошел как раз из-за закрытых списков. Женщин не избирали, голосовали за партию, поэтому партийный глава мог «жонглировать» кандидатами.

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Но с такой точкой зрения согласны не все. Эксперт Айнура Усупбекова приводит в противовес свои аргументы. По ее словам, все эти заверения, что баланс будет соблюден, пустые. Как и в 2015-м, женщины просто заранее напишут отказные. Коснется это напрямую и тех, кто не сдавал деньги в партийную кассу.

«Хоть закон и позволяет пройти по рейтингу, есть в нем норма и о зарезервированных мандатах. Но где вы видели, чтобы в Кыргызстане женщины смогли обойти мужчин? Даже самые прогрессивные? Вспомните местные выборы в айыльные кенеши. Женщины подвергаются прессингу на всех этапах гонки. А что мы увидели в Оше после 11 июля? Партии зачищают списки, выводя из них представительниц прекрасного пола. Все это мифы о том, что будет связь с избирателем. Да, когда партии несут свои списки в ЦИК, они их формируют согласно закону, иначе их просто не зарегистрируют. Но на выходе мы получаем совершенно иной результат. На местах партии собирают свои активы, а они состоят из богатых и авторитетных политиков. Женщины в эту категорию не входят», — сказала Айнура Усупбекова.

В седьмом созыве будет максимум 14-15 женщин, а то и меньше. Айнура Усупбекова

С тем, что новый закон невыгоден, прежде всего тем, кто баллотируется по квоте, особенно гендерной, солидарен и политолог Игорь Шестаков. Он полагает, что такое агрессивное навязывание присутствия женщин в большой политике даст на выходе обратный эффект.

«Умный и ответственный избиратель не будет голосовать за кандидата по половому признаку. В парламент должны прийти профессиональные политики, компетентные юристы, грамотные экономисты, а не мужчины, женщины и молодые люди. Я не против квотирования как такового. Но я считаю, что выхолощен сам принцип», — пояснил Игорь Шестаков.

По его словам, идти по одномандатному округу женщины, у которых нет денег и электората, не могут. Только по списку партии. А если у той подмоченная репутация и за нее не проголосуют, то и мандат кандидатка не получит. Вот и получается, что имидж партии сказывается на политической судьбе ее членов.

Он согласен с мнением Айнуры Усупбековой, что в новом составе ЖК будет не больше 15 женщин.

Условный приоритет

В исследовании Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности говорится, что доля участия представительниц прекрасного пола в работе парламента Кыргызстана снизилась до 17,1 процента по сравнению с 2017 годом.

Причина тому, как считают аналитики, отчасти, несовершенство законодательства — женщина не защищена, а приоритет при распределении мест в ЖК носит условный характер. Второй момент — конкурировать с мужчинами женщине трудно.

Как отметила профессор программы антропологии АУЦА Чолпон Турдалиева, женщина в Кыргызстане воспринимается как инструментарий в домашнем хозяйстве.

Сегодня она может занимать ведущие позиции, может быть финансово независимой. Но, когда дело доходит до принятия важных решений, остается послушным членом семьи, и поэтому ее легко принудить отказаться от карьеры.