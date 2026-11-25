В Кыргызстане продолжается серия кадровых увольнений среди руководителей районов и городов. После критики президента Садыра Жапарова своих должностей лишились еще три акима.

Как стало известно, от занимаемых должностей освобождены Нурлан Эшмукамбет уулу — аким Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, Эрмек Бахавадинов — аким Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и Баялы Досалиев — аким Кочкорского района Нарынской области.

Таким образом, за последние дни стало известно об освобождении от должностей как минимум шести руководителей местных органов власти.

Ранее своих постов лишились аким Панфиловского района Чуйской области Бекмаат Масаидов, мэры Канта и Баткена Улан Майлибашев и Сейтек Кулубаев.

Напомним, 23 ноября на республиканском совещании по социально-экономическому развитию Садыр Жапаров раскритиковал деятельность местных властей.

Главе государства представили результаты мониторинга работы полномочных представителей президента в областях, районных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года.

По итогам проверки в отдельных регионах выявили недостатки. В связи с этим было предложено привлечь некоторых руководителей к дисциплинарной ответственности, а отдельных акимов и мэров освободить от должностей.

Садыр Жапаров также обратил внимание на многочисленные жалобы жителей регионов. По его словам, многие проблемы, которые должны решаться на местах, остаются без должного внимания чиновников.

Он потребовал усилить ответственность руководителей за решение вопросов населения и повысить эффективность работы местных органов власти.

Отметим, что Нурлан Эшмукамбет уулу был назначен акимом Тогуз-Тороуского района 6 марта этого года. Таким образом, он проработал в должности менее девяти месяцев.

Официальные причины освобождения каждого из перечисленных руководителей пока не уточняются. Также не сообщается, кто займет освободившиеся должности.