Суд оштрафовал депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова на 5 миллионов сомов

В Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс по делу депутата парламента Кыргызстана Алмамбета Шыкмаматова.

Выйдя из совещательной комнаты судья Айбек Эрнис уулу огласил приговор. «Суд исследовав материалы дела, заслушав показания свидетелей пришел к выводу, что вина подсудимых доказана. К показаниям подсудимых суд относится критически», — заявил он.

Согласно вердикту суда Алмамбет Шыкмаматов приговорен к штрафу в размере 50 тысяч расчетных показателей (5 миллионов сомов).

Али Юксель освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности преступления.

Жусупа Иманалиева приговорили к 10,5 годам лишения свободы колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Срок наказания постановили исчислять с 2013 года — с момента первого задержания.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.