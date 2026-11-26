Американский предприниматель Илон Маск заявил, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX. Об этом он написал в своей странице в соцсети Х.

По его словам, одну акцию выделит сама компания, вторую он передаст из личного портфеля. Общую стоимость подарка оценивают почти в 18 миллиардов долларов.

Объявление прозвучало на фоне дискуссии о том, как технологические компании будут делиться доходами от развития искусственного интеллекта. Бизнесмен сообщил о своих планах в соцсети X. Ранее, в октябре, он обещал подарить каждому американскому ребенку только одну собственную акцию. Новое предложение предусматривает еще одну акцию от SpaceX.

В компании заявили, что дети, которые участвуют в программе Trump Accounts, открытой для американцев младше 18 лет получат по одной акции уже в декабре. По данным Белого дома, к октябрю было открыто почти 70 миллионов таких счетов. Собственную долю Маск сможет перевести только после окончания ограничений на продажу и передачу, срок которых истекает в июне 2027 года.