18:39
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть

Верховный суд отменил приговор брату Камчыбека Ташиева

Верховный суд отменил приговор в отношении сторонников и брата Камчыбека Ташиева Шайырбека Ташиева, блокировавших в 2012 году трассу Бишкек — Ош. Информацию об этом 24.kg подтвердили в суде.

Уточняется, что постановлением Верховного суда приговоры Джалал-Абадского городского суда от 6 ноября 2013-го и облсуда от 13 декабря 2013-го в отношении Медербека Усенова, Абсаттара Сыргабаева, Жениша Токторбаева и Шайырбека Ташиева отменены из-за существенных процессуальных нарушений.

«Уголовное дело направлено в Джалал-Абадский городской суд на новое рассмотрение в ином составе.
Кассационная жалоба удовлетворена частично», — сказали в Верховном суде.

Напомним, в 2013 году сторонники Камчыбека Ташиева перекрыли трассу Бишкек — Ош. Организаторы несанкционированной акции протеста выдвинули властям ряд требований, в том числе освобождение трех депутатов парламента — Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова. Последние на тот момент были задержаны за попытку насильственного захвата власти и находились в СИЗО ГКНБ. Позже Джалал-Абадский областной суд приговорил зачинщиков к условному сроку лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198815/
просмотров: 942
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд отменил приговоры Дуйшенбеку Зилалиеву
Изнасилование 13-летней девочки. Верховный суд оставил приговор в силе
В Бишкеке возле Верховного суда митинг. Участницы недовольны судисполнителями
Бывший адвокат Садыра Жапарова стал судьей Верховного суда
Изнасилование девочки в Тоне. Один из осужденных просит оправдать его
Верховный суд отказал Военной прокуратуре в иске о запрете на вещание «Апреля»
Верховный суд отменил приговоры по делу советника президента Равшана Сабирова
Председателем Верховного суда стала Нургуль Бакирова
Талайбека Абыкеева избрали председателем Свердловского районного суда Бишкека
Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
24 июня, четверг
18:30
25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
Новый закон о насилии не спасет женщин от домогательств, считает депутат
18:03
Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана
18:01
Почти две недели не будет газа и горячей воды в одном из районов Бишкека
17:58
Адвоката Асылбека Жээнбекова подозревают в мошенничестве и хотят посадить в СИЗО