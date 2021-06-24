Верховный суд отменил приговор брату Камчыбека Ташиева

Верховный суд отменил приговор в отношении сторонников и брата Камчыбека Ташиева Шайырбека Ташиева, блокировавших в 2012 году трассу Бишкек — Ош. Информацию об этом 24.kg подтвердили в суде.

Уточняется, что постановлением Верховного суда приговоры Джалал-Абадского городского суда от 6 ноября 2013-го и облсуда от 13 декабря 2013-го в отношении Медербека Усенова, Абсаттара Сыргабаева, Жениша Токторбаева и Шайырбека Ташиева отменены из-за существенных процессуальных нарушений.

«Уголовное дело направлено в Джалал-Абадский городской суд на новое рассмотрение в ином составе.

Кассационная жалоба удовлетворена частично», — сказали в Верховном суде.

Напомним, в 2013 году сторонники Камчыбека Ташиева перекрыли трассу Бишкек — Ош. Организаторы несанкционированной акции протеста выдвинули властям ряд требований, в том числе освобождение трех депутатов парламента — Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова. Последние на тот момент были задержаны за попытку насильственного захвата власти и находились в СИЗО ГКНБ. Позже Джалал-Абадский областной суд приговорил зачинщиков к условному сроку лишения свободы.