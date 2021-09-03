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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Приговоры в отношении Ахматбека Келдибекова отменены. Такое решение принял суд

Все приговоры в отношении экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова отменены. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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Уточняется, что постановлением высшей инстанции приговоры Первомайского райсуда Бишкека от 12 ноября 2015 года и Бишкекского горсуда от 11 марта 2016-го, а также постановление Верховного суда от 13 октября 2016 года в отношении Ахматбека Келдибекова были отменены.

«Ходатайство Келдибекова о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено. Ранее гособвинение вынесло заключение о необходимости пересмотра и направления уголовного дела в суд первой инстанции. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд столицы», — сказали в Верховном суде.

Напомним, Ахматбек Келдибеков обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, будучи председателем ГНС, он незаконно передал функции налоговых органов частной фирме. В бюджет государства недопоступило 2,3 миллиона сомов. Его также обвиняли в незаконности учреждения спецпредставительства Жогорку Кенеша за границей.

Суд оправдал Ахматбека Келдибекова по двум пунктам обвинения за отсуствием состава преступления. При этом экс-спикера признали виновным в незаконном создании спецпредставительства ЖК. Ахматбека Келдибекова приговорили к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость погашена.

Отметим, что Ахматбек Келдибеков в 2010-м прошел в парламент в составе партии «Ата-Журт» и стал спикером. В списке этой же политорганизации состояли нынешний президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и действующий спикер ЖК Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205985/
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