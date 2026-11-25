Кыргызстан выделит из государственного бюджета 10 миллионов долларов на создание международного фонда по сохранению озера Иссык-Куль. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с постоянным координатором ООН в Кыргызстане Брайаном Уильямсом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент поздравил Брайана Уильямса с назначением на должность и обозначил три приоритетных направления сотрудничества Кыргызстана с Организацией Объединенных Наций.

Одной из ключевых тем стало создание специального международного трастового фонда для сохранения Иссык-Куля.

Садыр Жапаров подчеркнул, что озеро является не только национальным достоянием Кыргызстана, но и важной частью мирового природного и экологического наследия.

В связи с этим глава государства подтвердил решение о выделении 10 миллионов долларов из республиканского бюджета на формирование фонда.

Брайан Уильямс положительно оценил инициативу и выразил готовность содействовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов из других источников.

Еще одним направлением сотрудничества станет продвижение горной повестки на международном уровне. Президент напомнил, что в октябре 2027 года в Кыргызстане состоится Второй глобальный горный саммит «Бишкек+25». Мероприятие пройдет в рамках реализации Пятилетнего плана действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы.

Кроме того, стороны обсудили подготовку новой Рамочной программы сотрудничества Кыргызстана и ООН на 2028–2032 годы.

По словам Садыра Жапарова, документ должен учитывать национальные интересы страны и долгосрочные цели ее развития.

В ходе встречи также обсуждались вопросы экономического развития, поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения принципов инклюзивности.

Брайан Уильямс поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы и подтвердил готовность к расширению сотрудничества.

В завершение президент выразил заинтересованность в дальнейшем взаимодействии со всеми структурами и специализированными учреждениями ООН, работающими в Кыргызстане.