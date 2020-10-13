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Общество

Верховный суд отменил приговоры в отношении Мелиса Мырзакматова

Верховный суд отменил приговоры в отношении Мелиса Мырзакматова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По ее данным, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела надзорную жалобу адвоката Мелиса Мырзакматова.

«Коллегия вынесла постановление об отмене приговоров и направлении материалов дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу», — сообщили в Верховном суде.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169093/
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