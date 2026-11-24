Генпрокурор Кыргызстана отчитался президенту, сколько чиновников привлекли к ответственности. По его данным, 254 должностных лица понесли дисциплинарную ответственность за нарушения законодательства при рассмотрении обращений граждан. Такие цифры озвучил Малик Бектурганов на республиканском совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления в регионах.

В этом году надзорные органы провели проверки соблюдения государственными и муниципальными служащими законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В результате выявлено 478 нарушений. Внесены 212 представлений для устранения нарушений, 6 требований и 1 предостережение, инициированы 8 дисциплинарных производств и 63 производства по делам о правонарушениях.

По результатам 254 чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 56 — к ответственности за правонарушения.

Органы прокуратуры контролируют не только рассмотрение обращений, поступающих непосредственно в ведомство, но и соблюдение соответствующего законодательства другими государственными и муниципальными органами, указал Малик Бектурганов.

По его словам, президент поручил кардинально изменить отношение госорганов к жалобам граждан. В связи с этим установлены дополнительные требования к прокурорам. Теперь особое внимание должно уделяться своевременному решению проблем непосредственно на местах, в том числе вопросам, которые остаются нерешенными в течение длительного времени, рассказал генеральный прокурор.