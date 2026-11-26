Искусственный интеллект начал ругаться матом при решении сложных задач
Искусственный интеллект начал ругаться матом при решении сложных задач. Об этом сообщили исследователи аналитической компании Vals, проанализировав свыше 200 тысяч попыток решения задач 102 нейросетями. Результаты опубликованы в блоге компании.
Современные ИИ-модели все чаще используют ненормативную лексику в процессе внутренних рассуждений при решении задач, отметили они.
Ругательства обнаружили в 635 случаях у 14 моделей, причем все они были выпущены после 15 июля 2026 года. В одной из выборок 88 процентов попыток, в которых ИИ использовал слово fuck, закончились неудачей. Некоторые нейросети прибегали к ненормативной лексике и при нахождении правильного решения, но таких случаев значительно меньше. Причины такого поведения пока не установлены.
Также указано, что брань почти всегда остается во внутренних цепочках рассуждений — промежуточных текстах, которые модель генерирует перед финальным ответом, — и не попадает в сообщения, которые видит пользователь. Исключением стала лишь одна модель, Inkling 2 Small, у которой мат иногда просачивался в ответы человеку.
Чаще других ругалась модель Xiaomi MiMo V2.6 Pro, выпущенная в сентябре 2026 года: она использовала грубые выражения более чем в 8 процентах проверенных запусков.
Всего же 88 из 102 моделей не произнесли ни одного ругательства, избегая даже аббревиатуры WTF (what the fuck, «что за фигня»).
«Модели ругаются, когда застревают, и в основном сами с собой», — пояснил автор исследования Коннор Фрэнк.
Он предположил: рост связан с тем, что лаборатории обучают модели на все более сложных и длительных задачах. В таких прогонах больше тупиков и неудачных проверок, а значит, и больше поводов для «раздражения».