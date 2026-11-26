Искусственный интеллект начал ругаться матом при решении сложных задач. Об этом сообщили исследователи аналитической компании Vals, проанализировав свыше 200 тысяч попыток решения задач 102 нейросетями. Результаты опубликованы в блоге компании.

Современные ИИ-модели все чаще используют ненормативную лексику в процессе внутренних рассуждений при решении задач, отметили они.

Ругательства обнаружили в 635 случаях у 14 моделей, причем все они были выпущены после 15 июля 2026 года. В одной из выборок 88 процентов попыток, в которых ИИ использовал слово fuck, закончились неудачей. Некоторые нейросети прибегали к ненормативной лексике и при нахождении правильного решения, но таких случаев значительно меньше. Причины такого поведения пока не установлены.

Также указано, что брань почти всегда остается во внутренних цепочках рассуждений — промежуточных текстах, которые модель генерирует перед финальным ответом, — и не попадает в сообщения, которые видит пользователь. Исключением стала лишь одна модель, Inkling 2 Small, у которой мат иногда просачивался в ответы человеку.

Чаще других ругалась модель Xiaomi MiMo V2.6 Pro, выпущенная в сентябре 2026 года: она использовала грубые выражения более чем в 8 процентах проверенных запусков.

Всего же 88 из 102 моделей не произнесли ни одного ругательства, избегая даже аббревиатуры WTF (what the fuck, «что за фигня»).

«Модели ругаются, когда застревают, и в основном сами с собой», — пояснил автор исследования Коннор Фрэнк.

Он предположил: рост связан с тем, что лаборатории обучают модели на все более сложных и длительных задачах. В таких прогонах больше тупиков и неудачных проверок, а значит, и больше поводов для «раздражения».