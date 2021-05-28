Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров подозревается в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Факты вскрылись в ходе проверки по соблюдению мэрией и городским кенешем антикоррупционного законодательства.

«Установлено, что искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере двух окладов из бюджетных средств путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам. В результате заработная плата председателя БГК и мэра города составила 120 тысяч и 150 тысяч сомов соответственно, а причиненный государству ущерб с 2019-го по первый квартал этого года составил 214 миллионов 581 тысячу 700 сомов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что при утверждении проекта бюджета города вопрос об установлении незаконных надбавок был оставлен без обсуждения.

Собранные материалы в отношении Жаныбека Абирова и других должностных лиц зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Начато досудебное производство.