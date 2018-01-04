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Общество

Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден на 12 лет колонии

Бывший мэр города Токмака, депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден на 12 лет в колонии усиленного режима. В Первомайском районном суде города Бишкека судья Абдуразак Боромбаев огласил приговоры.

Применив амнистию, суд сократил Канатбеку Исаеву срок на четверть.

Болот Имамадиев и Мирлан Эсенбеков осуждены на 8 лет колонии усиленного режима  с конфискацией имущества. Применив амнистию 2010 года, судья сократил им сроки на одну треть.

В отношении Алмаза Сейталиева, Каныбека Аблабекова, Любови Чудиновой и Бактыбека Асыгалиева дело за истечением срока давности прекращено.

Двое подсудимых взяты под стражу в зале суда. Канатбек Исаев и ранее находился под арестом.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков.
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