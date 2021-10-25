Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»

В партии «Кыргызстан» сменилось руководство. Информацию 24.kg подтвердили в политорганизации.

Уточняется, что главой политобъединения стал вице-президент по связям с общественностью ассоциации «Аю холдинг» Нурлан Абдыразаков.

Теперь уже бывший лидер Канат Исаев и учредитель партии, алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов участвуют в выборах депутатов Жогорку Кенеша как одномандатники. Исаев баллотируется по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31, Абдыкеримов — по Нарынскому округу № 33.

О причинах смены руководства партии не сообщается.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.