20:57
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»

В партии «Кыргызстан» сменилось руководство. Информацию 24.kg подтвердили в политорганизации.

Уточняется, что главой политобъединения стал вице-президент по связям с общественностью ассоциации «Аю холдинг» Нурлан Абдыразаков.

Теперь уже бывший лидер Канат Исаев и учредитель партии, алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов участвуют в выборах депутатов Жогорку Кенеша как одномандатники. Исаев баллотируется по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31, Абдыкеримов — по Нарынскому округу № 33.

О причинах смены руководства партии не сообщается.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211591/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ
Выборы-2021. Есть предпосылки для серьезных нарушений: мнение экспертов
Выборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника
Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации
Выборы-2021. «Ыйман Нуру» и сына Азимбека Бекназарова требуют снять с гонки
Выборы-2021. В ЦИК поступают жалобы на преждевременную агитацию и подкуп
Выборы-2021. Спикера Таланта Мамытова не зарегистрировали как кандидата
Выборы-2021. Двенадцать человек отказались от намерения баллотироваться
Выборы-2021. Куда бишкекчанам сообщать о вмешательстве чиновников
Популярные новости
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20&nbsp;миллиардов на&nbsp;разговоры и&nbsp;сплетни по&nbsp;телефону Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
25 октября, понедельник
20:47
Тяжелобольная кыргызстанка хочет увидеть дочь. МИД ведет переговоры с супругом Тяжелобольная кыргызстанка хочет увидеть дочь. МИД веде...
20:47
Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ
20:22
В селе Ан-Остон на Иссык-Куле построят школу
20:10
Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»