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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника

ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника. Об этом сообщили в ведомстве. 

Уточняется, что среди получивших удостоверение кандидата в депутаты Жогорку Кенеша сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев и его бывший телохранитель Канат Сагымбаев. 

Регистрация продолжится до 28 октября включительно. 

ЦИК уточняет, что те претенденты, кому будет отказано в регистрации, могут в течение трех дней обжаловать решение в суде. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211496/
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