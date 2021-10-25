Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника

ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что среди получивших удостоверение кандидата в депутаты Жогорку Кенеша сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев и его бывший телохранитель Канат Сагымбаев.

Регистрация продолжится до 28 октября включительно.

ЦИК уточняет, что те претенденты, кому будет отказано в регистрации, могут в течение трех дней обжаловать решение в суде.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.