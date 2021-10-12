Выборы-2021. Осужденный за коррупцию баллотируется в парламент

Осужденный за коррупцию бывший зампредседателя Таможенной службы Нурлан Ражабалиев баллотируется в депутаты.

В реестре, представленном на сайте ЦИК, указано, что он идет по Баткенскому избирательному округу № 2.

Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021 года. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.

Ражабалиев проходил по делу экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова вместе с другим сотрудником таможни Абдыбахабом Боронбаевым, который также был признан виновным в коррупции и оштрафован на такую же сумму. Ражабалиев возместил ущерб государству в 8 миллионов сомов.

Райымбек Матраимов дал показания против Ражабалиева и Боронбаева, когда заключил сделку со следствием. Ражабалиев был начальником Юго-Западной таможни, а Боронбаев — Северо-Восточной.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.