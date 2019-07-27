Племянник экс-мэра Албека Ибраимова вышел на свободу

Племянник экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова Максат Кунакунов вышел на свободу. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, Ленинский районный суд по ходатайству адвокатов освободил Максата Кунакунова условно-досрочно.

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Суд приговорил племянника экс-градоначальника к 10 годам лишения свободы.

Максату Кунакунову инкриминировали четыре статьи УК КР — «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение», но подсудимый ни по одному из предъявленных обвинений вину не признал.

При рассмотрении дела в первой инстанции Максата Кунакунова оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении. В 2017 году он получил 10 лет. Однако с учетом вступления в силу новых УК и УПК вышел по УДО.