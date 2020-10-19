Нет состава преступления. Верховный суд оправдал Мелиса Мырзакматова

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее прокуратура подавала представление на оправдательные приговоры в отношении бывшего градоначальника южной столицы.

«16 октября Мелиса Мырзакматова за отсутствием состава преступления оправдал Ошский городской суд. В этот же день рассмотрел дело областной суд, который оставил это решение в силе. Сегодня Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе, а представление прокуратуры — без удовлетворения», — сообщили редакции.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.