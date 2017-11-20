Итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева. Текстовая трансляция

Сегодня Алмазбек Атамбаев дает последнюю пресс-конференцию на посту президента Кыргызстана. Он возглавлял страну последние шесть лет, уже 24 ноября состоится инаугурация нового главы государства Сооронбая Жээнбекова.

На итоговую пресс-конференцию Алмазбека Атамбаева пришло 180 журналистов. ИА «24.kg» ведет текстовую трансляцию последнего выступления президента.

12.35 Итоговая пресс-конференция главы Кыргызстана закончилась.

12.33 «Вот, я вам прочитаю, где солдату дают приказ, а он говорит, что готов выпить, что угодно, если только там нет волос. «Я очень брезглив», — сказал солдат. Также могу сказать, что и в нашем случае тоже выполняют приказ господина», — так Алмазбек Атамбаев прокомментировал ответы председателя сената и министра иностранных дел Казахстана на его заявления о ситуации с соседней страной.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

12.32 О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос, соответствует ли Раимберди Дуйшенбиев должности начальника Генштаба, который в свое время упустил продажу оружия на более чем 3,5 миллиона сомов.

Дуйшембиев, когда пришел на должность, сократил на 30 процентов офицеров — чьи-то родственники, любовницы. Он им просто предложил поехать на заставы на такие же должности. Все блатные поувольнялись. Алмазбек Атамбаев

12.14 На вопрос журналиста, когда судебная власть станет независимой от президента и различных чиновников, глава КР ответил: «Я эту дорогу вижу, но тебе показать не смог».

Главное – мы смогли разработать 7-8 кодексов. Только тогда, когда эти кодексы заработают, тогда и реформа судебная заработает. Потому что некоторые законы противоречивы сегодня, в них заложена коррупция. Алмазбек Атамбаев

12.10 Президент Алмазбек Атамбаев подарил свои наручные часы редактору газеты «Де-Факто» Амантуру Мусагулову. Последний сегодня попросил об этом во время итоговой пресс-конференции.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

12.02 По данным Алмазбека Атамбаева, Курманбек Бакиев присвоил звание «генерала» 31 человеку, включая родного брата. Роза Отунбаева за полтора года правления – тринадцати. Алмазбек Атамбаев раздал звания генералов меньше всех: только восемь.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

11.57 Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посоветовал журналистам, не сдающим биометрические данные, жить в других странах.

Может, тогда вам и жить в той стране, которой вы доверяете? Вот там и живите, если вас примут. Я правильно сделал выборы по биометрическим данным, иначе у нас было бы еще две революции. Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос журналиста

11.46 «Ситуация с Казахстаном не чуть-чуть ухудшилась — Казахстан взял нас в блокаду. Надо называть все своими именами», — считает глава государства.

Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Грузы практически все проходят. Другое дело, что водители по трое суток стоят. Сегодня, я думаю, еще миллион сомов выделю, чтобы кормили их. Президент Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев также рассказал, что за шесть лет президентства у него не осталось ни друзей, ни родственников.

11.39 Президент рассказал, что Казахстан пытался перекрыть объездную дорогу в Кыргызстане.

Мы просили, чтобы нас предупредили за день-два о перекрытии. Попытка закрыть уже была. Мы просто не афишировали. Это вопрос смешной. Прихоть. Ну не может руководитель Казахстана без этих 800 метров. Алмазбек Атамбаев

11.37 Арест депутата Канатбека Исаева, по словам главы государства, — необходимый шаг. Он отметил, что готов ответить за все свои решения во время президентства, в том числе непопулярные.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

11.31 Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает, что цену за продажу компании MegaCom нужно снижать на 25-30 процентов.

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«Исаков знает, что страна сейчас другая и ему придется ответить. Они будут открыто все проводить. Но это надо делать. Больше того — я вообще предлагал продать сотовую компанию путем прямых переговоров. Но единственный покупатель не внушил нам доверия», — сказал Алмазбек Атамбаев.

11.20 Алмазбек Атамбаев признался: ему важно, чтобы его вспоминали хорошими словами. Но подчеркнул при этом, что не живет ради двух строчек в истории.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

11.09 «Коорупция неискоренима», — именно такое заявление стало следующим на итоговой пресс-конференции Алмазбека Атамбаева. Но он видит и позитивные сдвиги в вопросе.

Мы сделали так, что воровать стыдно, а раньше это была доблесть. Общество это осуждает. Мы потихоньку возрождаем нравственные ценности. Алмазбек Атамбаев

10.58 Президент считает, что в предвыборном выступлении Омурбека Бабанова в ошском микрорайоне «Он-Адыр» есть признаки национальной вражды

Не стоило Бабанову что-то замышлять, продаваться за деньги. Жил бы мирно, все было бы хорошо. А что он делает? Те, кто не понял его выступления, могут перевести и еще послушать. Алмазбек Атамбаев

10.57 Сооронбай Жээнбеков, по оценке пока еще действующего президента, человек опытный и мудрый, он рядом с Атамбаевым 22 года. «Чему-то его не надо учить. Может, иногда надо помогать, пользоваться личными связями за рубежом», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, нынешний президент уверен, что Сооронбай Жээнбеков никогда его не предаст.

Он также рассказал, что намерен научиться играть на комузе, а в новый дом уже купил пианино.

Фото ИА «24.kg». Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

10.48 Алмазбек Атамбаев также рассказал, что теперь глава государства может поменять председателя ГКНБ и всех его заместителей.

Президент может обратиться с просьбой в парламент, чтобы снять генерального прокурора. Что касается МВД, это уже прерогатива премьер-министра. Алмазбек Атамбаев

10.47 Президент обещал подумать, прежде чем подписать изменения и поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку вна ледниках Давыдова и Лысый.

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Напомним, правительство внесло в парламент поправки в Водный кодекс, которые позволяют разрабатывать ледники Давыдов и Лысый. Эти поправки необходимы для того, чтобы Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства могло выдать разрешение на дальнейшие работы на месторождении Кумтор.

10.41 А вот назначение брата Сооронбая Жээнбекова послом Кыргызстана в Украину считает оправданным. Главное, чтобы человек работал.

10.37 Коснулся президент и одной из главных тем политической арены — досрочных выборов парламента. Он их не поддерживает, но и депутатами недоволен.

Конечно, я критикую парламент. Потому что все эти шесть лет сильные были помехи мне и развитию страны со стороны парламента. К примеру, по железной дороге уже давно можно было взять кредит. Ну какие-то неграмотные, недалекие люди собрались. Не все, конечно. Алмазбек Атамбаев

10.35 Алмазбек Атамбаев рассказал, что чувствует облегчение при передаче власти.

Скажу честно – чувствую большое облегчение. Я благодарен, что бог дал сил на шесть лет. Это были долгие и очень тяжелые шесть лет. Президент Кыргызстана

10.34 «В годы своего правления не опирался ни на одного философа. Самый великий философ — для меня это учение религий мира. Это буддизм, христианство, ислам. В этих древних истинах можно найти ответы на все вопросы», — сказал глава государства.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции, 20 ноября 2017 года

10.21 Первой темой стала ситуация с Казахстаном. Алмазбек Атамбаев считает, что поступил правильно в данном случае. Он уверен, что скоро все наладится, а он дал урок на будущие парламентские или президентские выборы — чтобы всем было неповадно соваться в наши внутренние дела, как, что делать, кого избирать.

Ситуация с каждым днем будет более тревожной, но не для нас. По данным американского фонда, сегодня мы самая перспективная и стабильная страна. Намного легче раскачать другую страну. Алмазбек Атамбаев

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечались многокилометровые очереди из большегрузных машин.

На заседании Национального совета по устойчивому развитию Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС, и заявил, что не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Фото Султана Досалиева. Итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева, 20 ноября 2017 года

10.00 Алмазбек Атамбаев вышел к журналистам. Итоговая пресс-конференция началась. По данным аппарата президента, на нее отведено два часа.