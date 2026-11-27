Кыргызстан получил право принять Кубок Азии по футзалу 2028 года. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Решение приняли сегодня на заседании комитета по футзалу Азиатской футбольной конфедерации, которое прошло в Пхукете, Таиланд.

Турнир состоится с 24 января по 6 февраля 2028 года.

КР впервые примет финальную часть континентального первенства по футзалу.

Ранее страна проводила отборочные матчи Кубка Азии. В КФС отметили, что проведение финального этапа станет важным шагом для развития кыргызского футзала.