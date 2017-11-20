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Власть

Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня на итоговой пресс-конференции посоветовал журналистам, не сдающим биометрические данные, жить в других странах.

Представитель издания «Акчабар» Мария Зозуля спросила: «Я вас не выбирала и Жээнбекова не выбирала, потому что мое государство лишило меня этого конституционного права. Очень многие кыргызстанцы не сдали биометрию не из вредности, а потому, что есть обоснованные опасения, что ГРС не сможет ответить за безопасность наших биометрических данных. Когда мое конституционное право будет восстановлено? И будет ли это вообще?»

«А вы в Европу летаете?» — спросил президент. А на положительный ответ заметил: «Но вы же тоже сдаете биометрические данные им». «Потому что доверяю», — сказала Мария Зозуля.

«Может, тогда вам и жить в той стране, которой вы доверяете? Вот там и живите, если вас примут, — ответил ей Алмазбек Атамбаев. — Я правильно сделал выборы по биометрическим данным, иначе у нас было бы еще две революции. Вы этого не дождетесь! Всегда будут выборы по биометрии. Вы думаете, в Европе ваши данные не используются? Послушайте Сноудена, других. Надо немного уважать и любить свою страну».
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