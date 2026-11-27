Рубль заметно подешевел, евро восстанавливается: курс валют на 27 ноября
Евро и китайский юань восстанавливают позиции. Российский рубль заметно снизился, а казахский тенге продолжил падение, обновив минимальное значение ноября. Курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 95,9152 сома (плюс 0,22 процента). Укрепился после недавнего обновления годового минимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,69 сома, продажа — 96,69 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0575 сома (минус 0,6 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,998 сома, продажа — 1,081 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1905 сома (минус 0,10 процента). Новый минимум ноября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1783 сома, продажа — 0,204 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,1308 сома (плюс 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,2 сома, продажа — 13,8 сома.
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В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.