Евро и китайский юань восстанавливают позиции. Российский рубль заметно снизился, а казахский тенге продолжил падение, обновив минимальное значение ноября. Курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).