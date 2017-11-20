Алмазбек Атамбаев о том, почему Сооронбай Жээнбеков его не предаст

«Сооронбай Жээнбеков не молодой. Думаю, он не ступит уже на неправильный путь», — заявил Алмазбек Атамбаев сегодня на своей итоговой пресс-конференции.

Президент отметил, что с Жээнбековым они знакомы 23 года и ни разу не расходились во взглядах. По мнению Алмазбека Атамбаева, Сооронбай Жээнбеков вовсе не мягкий человек.

«Вы еще увидите его жескость. Когда он злится, он может даже выгнать Обаму», — пошутил президент.

«Многие меня предали. А он всегда был верным. Зная его, могу сказать, что он не предаст меня. Я также уверен, что он пойдет по правильному пути. Если Жээнбеков ошибется, то это его беда», — сказал Алмазбек Атамбаев.