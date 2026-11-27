Узбекистан готовит железные дороги к запуску маршрута через Кыргызстан
Узбекистан планирует расширить железнодорожную сеть в ожидании роста грузоперевозок после запуска магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом президент Шавкат Мирзиеев заявил 27 ноября на встрече с инвесторами и предпринимателями транспортно-логистической отрасли, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
По озвученному на встрече прогнозу, после ввода международной железной дороги объем грузоперевозок по этому направлению увеличится в десять раз и достигнет 15–16 миллионов тонн в год.
Мирзиеев подчеркнул, что национальную инфраструктуру необходимо подготовить к такой нагрузке. Уже сейчас четверть железнодорожных линий Узбекистана работает на полную мощность, еще 15 процентов — с перегрузкой.
До 2030 года в стране намерены построить 545 километров новых железнодорожных линий, довести долю электрифицированных путей до 65 процентов, а парк электропоездов — до 31 единицы. Президент пригласил международные финансовые организации и инвесторов участвовать в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Общая стоимость предложенных проектов составляет $8 миллиардов.
В 2027 году планируется модернизировать линию Ангрен — Пап и рассмотреть возможность строительства второго пути на этом направлении. В апреле должны начаться работы по прокладке второго пути на участке Тукимачи — Ангрен.
Кроме того, в планы на следующий год входят завершение модернизации участков Ташгузар — Кумкурган, полная электрификация направлений Андижан — Ханабад и Кумкурган — Кудукли, а также начало строительства отдельной высокоскоростной магистрали Ташкент — Самарканд.
Одновременно власти намерены увеличивать парк грузовых вагонов на 5–6 тысяч единиц ежегодно. Для привлечения бизнеса предусмотрены освобождение импорта грузовых вагонов от НДС и скидка до 20 процентов на плату за пользование железнодорожной линией. При предоставлении местных вагонов для международных грузоперевозок применяется нулевая ставка НДС.
Совместно со Всемирным банком разработана новая тарифная политика в железнодорожной отрасли. Ее поэтапное внедрение поручено начать с 2027 года. В ближайшие десять лет Узбекистан также рассчитывает довести логистические мощности до 80 миллионов тонн. Для этого совместно с инвесторами планируют построить девять крупных логистических центров общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов.
Напомним, официальный старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дали 27 декабря 2024 года. Магистраль должна соединить железнодорожные сети Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана.
По данным министра транспорта и коммуникаций КР Талантбек Солтобаев, участок железной дороги на территории Кыргызстана пройдет через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад. По его словам, работы идут по графику. Дорогу планируют ввести в эксплуатацию до 2031 года.