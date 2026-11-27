Узбекистан планирует расширить железнодорожную сеть в ожидании роста грузоперевозок после запуска магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом президент Шавкат Мирзиеев заявил 27 ноября на встрече с инвесторами и предпринимателями транспортно-логистической отрасли, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По озвученному на встрече прогнозу, после ввода международной железной дороги объем грузоперевозок по этому направлению увеличится в десять раз и достигнет 15–16 миллионов тонн в год.

Мирзиеев подчеркнул, что национальную инфраструктуру необходимо подготовить к такой нагрузке. Уже сейчас четверть железнодорожных линий Узбекистана работает на полную мощность, еще 15 процентов — с перегрузкой.

До 2030 года в стране намерены построить 545 километров новых железнодорожных линий, довести долю электрифицированных путей до 65 процентов, а парк электропоездов — до 31 единицы. Президент пригласил международные финансовые организации и инвесторов участвовать в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Общая стоимость предложенных проектов составляет $8 миллиардов.

В 2027 году планируется модернизировать линию Ангрен — Пап и рассмотреть возможность строительства второго пути на этом направлении. В апреле должны начаться работы по прокладке второго пути на участке Тукимачи — Ангрен.

Кроме того, в планы на следующий год входят завершение модернизации участков Ташгузар — Кумкурган, полная электрификация направлений Андижан — Ханабад и Кумкурган — Кудукли, а также начало строительства отдельной высокоскоростной магистрали Ташкент — Самарканд.

Читайте по теме Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

Одновременно власти намерены увеличивать парк грузовых вагонов на 5–6 тысяч единиц ежегодно. Для привлечения бизнеса предусмотрены освобождение импорта грузовых вагонов от НДС и скидка до 20 процентов на плату за пользование железнодорожной линией. При предоставлении местных вагонов для международных грузоперевозок применяется нулевая ставка НДС.

Совместно со Всемирным банком разработана новая тарифная политика в железнодорожной отрасли. Ее поэтапное внедрение поручено начать с 2027 года. В ближайшие десять лет Узбекистан также рассчитывает довести логистические мощности до 80 миллионов тонн. Для этого совместно с инвесторами планируют построить девять крупных логистических центров общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

Напомним, официальный старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дали 27 декабря 2024 года. Магистраль должна соединить железнодорожные сети Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана.

По данным министра транспорта и коммуникаций КР Талантбек Солтобаев, участок железной дороги на территории Кыргызстана пройдет через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад. По его словам, работы идут по графику. Дорогу планируют ввести в эксплуатацию до 2031 года.