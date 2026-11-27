На автодороге Бишкек — Ош из-за снегопада и гололеда временно ограничили движение всех видов грузового транспорта. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Ограничение ввели сегодня с 11.15 на посту «Сосновка» в Жайылском районе Чуйской области. О возобновлении движения ведомство сообщит дополнительно.

По данным МЧС, решение приняли по предложению дорожно-транспортной инспекции для предотвращения ДТП и заторов, а также обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Ведомство призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и требования безопасности.

Напомним, 23 ноября Минтранс поручил обеспечить бесперебойное движение транспорта зимой, уделив особое внимание содержанию перевалов Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок.