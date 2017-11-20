Алмазбек Атамбаев рассказал о том, что не успел сделать и зачем купил пианино

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции о том, какая работа осталась невыполненной и что предстоит сделать Сооронбаю Жээнбекову.

«Много что не сделано, что не успел я. Задача № 1 (может, я и сам займусь поисками инвестора), но Верхненарынский каскад будет построен. Сейчас, я уверен, мы найдем инвестора. Тем более следующему инвестору урок — пришел, не выполнил обязательства, миллион долларов потерял», — привел Алмазбек Атамбаев пример с чешской компанией «Лигласс».

Читайте по теме Скандал с Liglass Trading. Никаких переговоров не было и не будет

«Некоторые вещи я просто не успел. Буду помогать, чтобы была начата и построена железная дорога. Новому президенту надо помогать правительству. Он опытный человек, мудрый. И потом, мы с ним 22 года рядом. Чему-то его не надо учить. Может, иногда надо помогать, пользоваться личными связями за рубежом», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Что касается планов на будущее, Алмазбек Атамбаев отметил, что намерен научиться игре на комузе, а в новый дом в Кой-Таше уже купил пианино.