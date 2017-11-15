Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо

Алмазбек Атамбаев не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию.

По его словам, в 2014 году «по прихоти такого престарелого президента другой страны» всему югу Кыргызстана отключили газ. Люди в итоге остались и без газа, и без света. Тогда Алмазбек Атамбаев часто летал в Ош и другие южные города, встречался с людьми.

«Простые кыргызстанцы говорили мне, что честь и независимость им дороже. Они готовы были потерпеть. Это настоящие патриоты нашей страны. Я помню, как кричали тут наши политиканы в парламенте, что Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору, поклониться в ножки, чтобы дали газ. А все потому, что раньше всегда так было. И Акаев, и Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, предавали интересы страны», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Мне президенты других стран рассказывали, что раньше у Бориса Ельцина, когда он немного выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Такого никогда не должно больше быть. Алмазбек Атамбаев

«Те, кто говорят, что я должен просить прощения, — все это политическое дерьмо, которым абсолютно не дорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что просил не вмешиваться во внутренние дела и уважать Кыргызстан? Отныне хочу предупредить всех, что никто не должен навязывать нам, как нам жить, какой дорогой идти и кого избрать президентом», — негодовал Алмазбек Атамбаев.

Просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто лезет во внутренние дела, кто хочет посадить свою «шестерку» в кресло президента. Да, она сядет, но не в кресло президента, а на нары. Алмазбек Атамбаев

«Мы пережили блокаду 2010 года, когда были человеческие жертвы, энергоблокаду 2014 года. Переживем и эту. Кыргызстан от таких блокад становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места», — заключил Алмазбек Атамбаев.