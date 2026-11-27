Бизнесу в Кыргызстане необходима честная конкуренция без излишнего вмешательства государства и создания госмонополий в конкурентных отраслях экономики. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев на международном форуме «Инвестиционный вектор. Государство и бизнес. Открытый диалог».

По его словам, основой устойчивого экономического развития страны должны стать сильный национальный бизнес, защищенность частной собственности, предсказуемость законодательства и равноправное партнерство государства и предпринимателей.

Темир Сариев подчеркнул необходимость совершенствования механизмов защиты частной собственности, повышения эффективности разрешения коммерческих споров и упрощения процедур банкротства.

По приведенным им оценкам Всемирного банка, Кыргызстан входит в двадцатку лучших экономик по налоговому регулированию, однако остается в числе отстающих по процедурам банкротства. Актуальными остаются вопросы противодействия коррупции, обеспечения верховенства права и качества государственного регулирования.

Одних налоговых льгот для привлечения инвесторов недостаточно.

Глава ТПП отметил, что инвесторам необходимы земельные участки, электроэнергия, вода, дороги, квалифицированные кадры и доступ к рынкам сбыта. В связи с этим Торговая палата предлагает создать в регионах готовые инвестиционные площадки с инженерной инфраструктурой, прозрачной стоимостью и понятными сроками подключения к коммуникациям.

Отдельно Темир Сариев остановился на проблеме доступности кредитования. По его данным, совокупный кредитный портфель банков и микрофинансовых организаций Кыргызстана составляет около 730 миллиардов сомов. Однако в его структуре преобладают краткосрочные и дорогостоящие кредиты, что ограничивает развитие производственного сектора.

Для модернизации действующих предприятий и создания новых производств необходимо расширять долгосрочное кредитование в национальной валюте, развивать лизинг, гарантийные механизмы, рынок корпоративных облигаций и проектное финансирование.

По мнению главы ТПП, Кыргызстану нужны не просто иностранные инвестиции, а современные технологии, управленческие компетенции и доступ к международным рынкам. В рамках сотрудничества с Китаем уже запущены центры промышленной кооперации и трансфера технологий.

Всего в рамках подготовки плана действий кабинета министров на предстоящие пять лет Торгово-промышленная палата совместно с предпринимателями и бизнес-ассоциациями направила 176 вопросов и предложений, направленных на устранение существующих барьеров и предупреждение новых проблем для бизнеса.