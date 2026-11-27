Национальный оператор сотовой связи MEGA подготовил серию специальных предложений к Black Friday. С 27 ноября абонентов ждут скидки до 70 процентов на красивые номера, выгодные цены на ТВ-приставки и бесплатный мобильный интернет при покупках в популярных онлайн-магазинах.

Одно из предложений позволит приобрести красивые номера MEGA со скидками до 70 процентов. Акция продлится с 27 по 30 ноября 2026 года включительно. Скидка предоставляется при подключении предусмотренных акцией тарифных планов.

Также в период с 27 по 30 ноября можно приобрести ТВ-приставку MEGA по специальной цене — 2 тысячи 984 сома вместо 3 тысяч 690 сомов. Это возможность выгодно обновить домашнее оборудование и расширить возможности цифровых развлечений.

Еще один бонус ждет любителей онлайн-шопинга. С 27 по 29 ноября MEGA обнуляет интернет-трафик на популярных сайтах и в приложениях интернет-магазинов и маркетплейсов. Абоненты смогут просматривать каталоги, выбирать товары и оформлять заказы, не расходуя основной пакет мобильного интернета.

В список площадок вошли Wildberries, Ozon, AliExpress, Temu, Sulpak, Kivano, iStore, Zara, Nike, Apple, Booking.com и еще почти два десятка онлайн-магазинов. Акция действует автоматически, без дополнительного подключения.

Black Friday с MEGA — это возможность приобрести красивые номера и устройства по специальным ценам, а также совершать онлайн-покупки, экономя мобильный интернет.

Все цены указаны с учетом НДС и НСП.

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