Сотрудникам Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) поступали звонки от государственных служащих и депутатов Жогорку Кенеша с просьбами пересмотреть результаты Общереспубликанского тестирования (ОРТ) и добавить баллы отдельным абитуриентам. Об этом сегодня заявила директор ЦООМО Чынара Батракеева на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

Она затронула эту тему, говоря о рисках возможной передачи центра в государственное управление. По словам Чынары Батракеевой, ЦООМО изначально создавался как независимая организация, в том числе для снижения коррупционных рисков.

«Практически каждый год нам звонят государственные служащие, в том числе депутаты нынешнего созыва, и говорят: «Добавьте баллы такому-то ребенку», «Посмотрите еще раз его результат», «Ему немного не хватило до «золотого» сертификата», — рассказала она.

При этом директор ЦООМО уточнила, что подобные обращения документально не фиксировались.

После ее заявления лидер фракции Дастанбек Джумабеков потребовал назвать фамилии депутатов, которые обращались с такими просьбами. Он подчеркнул, что подобные заявления являются серьезным обвинением и должны быть подтверждены конкретными фактами.

В ответ Чынара Батракеева сообщила, что на данный момент не может вспомнить и назвать фамилии.

Дастанбек Джумабеков предложил ей предоставить депутатской группе письменное объяснение. По его словам, Чынара Батракеева должна либо назвать нардепов, которые обращались к ней, либо официально сообщить, что не помнит их фамилий, либо уточнить, что ее заявление было сделано поспешно.

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«Ответ должен быть. Это наше законное требование», — заявил лидер фракции.

Он также добавил, что при необходимости можно направить официальный запрос и проверить телефонные звонки, чтобы установить, кто именно обращался к руководству ЦООМО.

В свою очередь Чынара Батракеева подчеркнула, что сохранение независимости центра необходимо для защиты системы ОРТ от возможного давления и коррупционного вмешательства.