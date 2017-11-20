Согласен ли Алмазбек Атамбаев с возможной сменой силового блока

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции, считает ли он правильным, если новый глава страны Сооронбай Жээнбеков поменяет силовой блок.

«Что касается силовых структур, президент КР теперь может всегда поменять председателя ГКНБ и всех его заместителей. Президент может обратиться с просьбой в парламент, чтобы снять генерального прокурора. Что касается МВД, это уже прерогатива премьер-министра», - сказал он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что новый президент может делать то, что положено по закону.

Инаугурация Сооронбая Жээнбекова запланирована на 24 ноября.