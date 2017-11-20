Алмазбек Атамбаев прокомментировал назначение брата Жээнбекова послом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал сегодня на итоговой пресс-конференции назначение брата Сооронбая Жээнбекова послом КР в Украину.

Он напомнил, что и раньше распространяли сплетни об этом дипломате.

«Просто потому, что брат Жээнбекова был послом в Кувейте, его сделали салафитом... Теперь говорят — проукранинский будет, сало кушает. Просто надо работать. У нас и в Казахстане два года нет посла. Иногда так нужно», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, Жусупбек Шарипов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Украине.