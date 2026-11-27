В сентябре торговая активность Кыргызстана продолжила расширяться за счет одновременного наращивания экспортных контрактов и импортных закупок. В европейском направлении объем торговли в январе — сентябре достиг 1,8 миллиарда долларов, что в 1,4 раза (на 44,1 процента) выше прошлогоднего уровня.

По данным Национального статистического комитета, в итоге Великобритания закрепилась на второй строчке среди покупателей кыргызской продукции, потеснив Казахстан.

С какими странами Кыргызстан торгует больше всего

За девять месяцев объем внешней торговли республики вырос на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и достиг 14,1 миллиарда долларов.

Главными партнерами Кыргызстана остаются Китай и Россия, на которых приходится ровно половина всего оборота.

Торговля со странами ЕАЭС составила 5,18 миллиарда долларов, обеспечив 36,4 процента всего товарооборота и увеличившись на 13,2 процента.

Кто больше всего покупает кыргызскую продукцию

Поставки продукции из Кыргызстана за январь — сентябрь составили 2,78 миллиарда долларов. Показатель превысил уровень девяти месяцев 2025 года на 19,3 процента. Только в сентябре республика отгрузила за рубеж продукции примерно на 495,2 миллиона долларов.

Великобритания еще в августе закрепилась на второй строчке среди главных покупателей кыргызской продукции, сместив Казахстан. В сентябре она не уступила свою позицию из-за закупок большого объема золота.

Где больше всего закупаем товаров

Ввоз товаров в республику за девять месяцев 2026 года достиг 11,38 миллиарда долларов. За год импорт вырос на 16 процентов. И здесь у Китая и России еще большее доминирование — 56,5 процента.

Выросли также поставки из стран СНГ (20,5 процента) и Европы (на 19,9 процента).

Торговля в глубоком минусе

По итогам девяти месяцев 2026 года торговый баланс республики сложился отрицательным — 8,66 миллиарда долларов. Только за сентябрь дефицит внешней торговли увеличился еще на 1,19 миллиарда долларов (или на 15,94 процента к августу).