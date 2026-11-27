Капитал приходит в те страны, где гарантирована неприкосновенность частной собственности, а судебные решения предсказуемы. Об этом на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес — открытый диалог» заявил председатель Верховного суда Медербек Сатыев.

По его словам, независимая и эффективная судебная власть является одним из ключевых институтов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие государства.

«Выбирая страну, инвестор смотрит не только на налоговые преференции — прежде всего он задается вопросом: сможет ли государство в случае спора обеспечить независимое и беспристрастное правосудие?» — отметил глава ВС.

Медербек Сатыев подчеркнул, что судебная власть призвана защищать законные права и интересы каждого инвестора, независимо от того, представляет он отечественный или иностранный, крупный или малый бизнес.

«Суд выносит решение не в интересах какого-либо государственного органа или компании, а исключительно на основании закона», — заявил он.

По мнению председателя Верховного суда, основой благоприятного инвестиционного климата должны стать правовая определенность, независимость и беспристрастность правосудия, равенство перед законом, неприкосновенность частной собственности и эффективность судебной защиты.

Медербек Сатыев сообщил, что Верховный суд подготовил проект плана действий на 2026–2030 годы по усилению защиты прав инвесторов и частной собственности. Документ предусматривает систематизацию судебной практики по инвестиционным спорам и специальное обучение судей рассмотрению сложных экономических дел.

Кроме того, планируется развивать медиацию и арбитраж, совершенствовать механизмы исполнения судебных актов, продолжить цифровизацию судопроизводства и повышать открытость судебной системы.

В рамках форума предусмотрено подписание соглашения о сотрудничестве между Верховным судом и Национальным агентством по инвестициям. Его целью станет обсуждение системных проблем правоприменения, повышение правовой грамотности участников инвестиционной деятельности и развитие альтернативных способов разрешения споров.