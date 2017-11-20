Алмазбек Атамбаев признался: ему важно, чтобы его вспоминали хорошими словами

«Для меня главное, чтобы меня вспоминали хорошими словами», — признался сегодня на своей итоговой пресс-конференции Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул при этом, что не живет ради двух строчек в истории.

«Главное, чтобы люди вспоминали меня хорошими словами», — сказал Атамбаев, добавив, что готов делиться своими советами с новым главой государства, а также премьер-министром.

Президент напомнил, что с 1 декабря вступают в силу новые поправки в Конституцию и в работе правительства будут изменения.

«Мне новый кабмин нравится. Давайте дадим поработать им», — отметил Алмазбек Атамбаев и добавил, что в составе правительства еще будут изменения.