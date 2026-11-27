В Оше врачи отделения торакальной хирургии межобластной объединенной клинической больницы извлекли из легкого 27-летней пациентки иглу длиной 3,5 сантиметра.

По данным врачей, женщина держала во рту сломанную иглу, чтобы не потерять ее. В какой-то момент она неожиданно закашлялась, и игла попала в дыхательные пути.

При обследовании торакальный хирург Уланбек Токтахунов установил, что инородное тело оказалось не в желудке, а в бронхах левого легкого.

Команда врачей оперативно извлекла иглу. В настоящее время пациентка выписана домой.

Уланбек Токтахунов отметил, что подобные случаи встречаются довольно часто, и призвал граждан отказаться от привычки держать иглы во рту.

«Наиболее распространенная причина таких случаев — привычка держать иглу во рту при надевании платка или шитье одежды. Если человек в этот момент заговорит, засмеется или глубоко вдохнет, поток воздуха может втянуть иглу прямо в легкие», — предупредил он.