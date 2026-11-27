В Кыргызстане планируют внести изменения в Национальную водную стратегию до 2040 года и усовершенствовать систему мониторинга водных ресурсов. Эти вопросы рассмотрели на заседании Национального совета по водным и земельным ресурсам при президенте КР под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

Необходимость корректировки стратегии обусловлена принятием нового Водного кодекса. Предлагаемые изменения направлены на формирование единой и эффективной системы управления водными ресурсами страны.

Кроме того, предлагается разработать проект постановления кабинета министров о координации деятельности государственных органов по мониторингу водных ресурсов.

Это позволит получать точные данные о запасах воды в Кыргызстане, объемах ее использования и потерь, а также изменениях качества и количества водных ресурсов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что вода является стратегическим богатством страны, от которого зависят экономическое развитие, продовольственная и энергетическая безопасность. По его словам, государственные инвестиции в водохозяйственную отрасль значительно увеличены.

Глава кабмина потребовал оценивать эффективность работы государственных органов по конкретным результатам — увеличению площади орошаемых земель, сокращению потерь воды, росту сельскохозяйственного производства и повышению доходов фермеров.

По итогам заседания государственным органам даны соответствующие поручения.

Какие именно положения водной стратегии намерены изменить и каковы нынешние объемы потерь воды в республике, в сообщении кабмина не уточняется.