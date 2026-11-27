По итогам января — сентября 2026 года Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Кыргызстан, а Швейцария стала основным рынком сбыта кыргызстанского экспорта. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За девять месяцев Кыргызстан импортировал из Китая товаров на 4,19 миллиарда долларов, тогда как экспорт в КНР составил всего 195,3 миллиона долларов. Таким образом, объем импорта почти в 22 раза превышает объем экспортных поставок.

В торговле с Россией также наблюдается значительный дисбаланс. Экспорт кыргызстанских товаров в РФ сократился на 16,1 процента — до 490 миллионов долларов. При этом импорт из России вырос на 16,2 процента и достиг 2,69 миллиарда долларов.

Заметно увеличились поставки товаров из Узбекистана. За девять месяцев объем импорта вырос почти на 52 процента и составил 664,2 миллиона долларов. Экспорт из Кыргызстана в соседнюю республику достиг 272,1 миллиона долларов.

На этом фоне более чем вдвое увеличился экспорт товаров из Кыргызстана в Швейцарию — до 830,4 миллиона долларов. На эту страну приходится 30,5 процента всего кыргызстанского экспорта.

Всего за январь — сентябрь 2026 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 14,1 миллиарда долларов. При этом объем экспорта достиг 2,72 миллиарда долларов, а импорта — 11,38 миллиарда долларов.

Таким образом, Кыргызстан закупил за рубежом товаров на 8,66 миллиарда долларов больше, чем продал. Импорт превышает экспорт более чем в четыре раза.

Данные Нацстаткома носят предварительный характер.