Правительство Германии предложило ввести в Евросоюзе механизм выплат правообладателям за контент, создаваемый искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на позицию кабмина ФРГ, подготовленную для консультаций ЕС по вопросам авторского права.

Согласно предложению, поставщики генеративного ИИ должны платить, если их системы создают тексты, музыку или видео, конкурирующие с произведениями людей. Средства планируют распределять среди правообладателей через организации по коллективному управлению авторскими правами.

Получать выплаты смогут правообладатели, предоставляющие свои произведения для обучения ИИ бесплатно. Те, кто запрещает такое использование, сохранят возможность заключать отдельные лицензионные соглашения с компаниями.

Отдельное внимание в документе уделяется положению СМИ. По оценке немецкого правительства, ИИ-сервисы используют публикации прессы для подготовки собственных ответов. В результате пользователи реже переходят на сайты изданий, а редакции теряют доходы от рекламы и подписки.

В Берлине считают необходимым обеспечить медиакомпаниям справедливое вознаграждение за использование их материалов.

Для этого предлагается проверить, достаточно ли действующих норм ЕС для защиты прав издателей. Цель — сохранить экономическую устойчивость СМИ и разнообразие мнений.

Ранее Германия и еще 14 стран Евросоюза призвали Еврокомиссию ускорить подготовку законодательных предложений по защите авторских прав в эпоху искусственного интеллекта. Предложенный механизм выплат пока не принят.