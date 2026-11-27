Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны сроком на шесть месяцев. Одновременно кабмин обнулил экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу — эти меры должны стабилизировать внутренний продовольственный рынок и поддержать аграриев, пишут СМИ.

Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Запрет не коснется стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларусь, Кыргызстана и Казахстана. Также под ограничения не попадают поставки в Абхазию и Южную Осетию, гуманитарная помощь иностранным государствам и экспорт по межправительственным соглашениям.

Одновременно правительство приняло еще одно постановление — об обнулении вывозных таможенных пошлин на горох, нут и чечевицу при экспорте за пределы ЕАЭС. Раньше ставка пошлины на эти культуры составляла 5 процентов. Нулевой тариф будет действовать до 31 марта 2027 года и должен повысить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.

Сбор гречихи в России в этом году снизился до 926 тысяч тонн против 1,2 миллиона тонн годом ранее, следует из данных Росстата. Сократилась и посевная площадь под этой культурой.