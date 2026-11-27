Россия на полгода запретила экспорт гречихи. Мораторий не коснется Кыргызстана
Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны сроком на шесть месяцев. Одновременно кабмин обнулил экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу — эти меры должны стабилизировать внутренний продовольственный рынок и поддержать аграриев, пишут СМИ.
Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Запрет не коснется стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларусь, Кыргызстана и Казахстана. Также под ограничения не попадают поставки в Абхазию и Южную Осетию, гуманитарная помощь иностранным государствам и экспорт по межправительственным соглашениям.
Одновременно правительство приняло еще одно постановление — об обнулении вывозных таможенных пошлин на горох, нут и чечевицу при экспорте за пределы ЕАЭС. Раньше ставка пошлины на эти культуры составляла 5 процентов. Нулевой тариф будет действовать до 31 марта 2027 года и должен повысить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.
Сбор гречихи в России в этом году снизился до 926 тысяч тонн против 1,2 миллиона тонн годом ранее, следует из данных Росстата. Сократилась и посевная площадь под этой культурой.