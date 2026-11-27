28 ноября: где в Бишкеке отключат свет
18:30, 27 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
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Бишкек
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Семашко, проспекта Жибек Жолу, 8-й микрорайон, дом 40;
- 9.30-17.00 — улица Горького (район городского ГАИ);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Элебаева, Горького, переулка Геологический, отрезки улиц Фрунзе, Буденного;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Манаса, улицы Киевской.